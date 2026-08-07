Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Räuber festgenommen

Rheinheim (Küssaberg) (ots)

Am Donnerstag endete die Flucht eines mit Haftbefehl Gesuchten erst bei der Bundespolizei und dann in einer Justizvollzugsanstalt.

Bereits im Jahre 2016 verurteilte ein deutsches Gericht den Mann wegen schweren Raubes zu einer Freiheitstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wovon noch 225 Tage zu verbüßen waren. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann die Haftstrafe nicht antrat, erließen die Justizbehörden im letzten Jahr Haftbefehl. Am Donnerstagabend (06.08.2026) geriet der 34-Jährige am Grenzübergang Rheinheim (Küssaberg) in eine Einreisekontrolle der Bundeszollverwaltung. Bei der Überprüfung stellten die Beamten den Haftbefehl fest. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe an die Bundespolizei, die den deutschen Staatsangehörigen zur Verbüßung seiner Restfreiheitstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt einlieferte.

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