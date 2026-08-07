PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Räuber festgenommen

Rheinheim (Küssaberg) (ots)

Am Donnerstag endete die Flucht eines mit Haftbefehl Gesuchten erst bei der Bundespolizei und dann in einer Justizvollzugsanstalt.

Bereits im Jahre 2016 verurteilte ein deutsches Gericht den Mann wegen schweren Raubes zu einer Freiheitstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wovon noch 225 Tage zu verbüßen waren. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann die Haftstrafe nicht antrat, erließen die Justizbehörden im letzten Jahr Haftbefehl. Am Donnerstagabend (06.08.2026) geriet der 34-Jährige am Grenzübergang Rheinheim (Küssaberg) in eine Einreisekontrolle der Bundeszollverwaltung. Bei der Überprüfung stellten die Beamten den Haftbefehl fest. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe an die Bundespolizei, die den deutschen Staatsangehörigen zur Verbüßung seiner Restfreiheitstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt einlieferte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:57

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Mann mit falschem Ausweis an der französischen Grenze

    Weil am Rhein (ots) - Ein 34-Jähriger wies sich bei der Einreisekontrolle mit einer gefälschten französichen Identitätskarte aus und scheiterte mit seinem Täuschungsversuch. Gegen ihn wird nun ermittelt. Am Mittwochabend (05.08.2026) geriet der Mann an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein - Friedlingen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:15

    BPOLI-WEIL: Verurteilter Raser landet im Gefängnis

    Weil am Rhein (ots) - Die Busreise zu einem Freizeitpark endete für einen 42-Jährigen im Gefängnis. Der wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte Mann konnte eine verhängte Geldstrafe von 12.000 Euro nicht bezahlen. Am Mittwoch (29.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einen aus der Schweiz kommenden Reisebus. Bei der Überprüfung der Fahrgäste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren