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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Mann mit falschem Ausweis an der französischen Grenze

Weil am Rhein (ots)

Ein 34-Jähriger wies sich bei der Einreisekontrolle mit einer gefälschten französichen Identitätskarte aus und scheiterte mit seinem Täuschungsversuch. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Am Mittwochabend (05.08.2026) geriet der Mann an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein - Friedlingen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der vorgelegten französischen Identitätskarte, stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest. Nach der Kontaktaufnahme mit den französischen Behörden stellte sich heraus, dass die Person französischer Staatsbürger mit abweichenden Personalien ist. Die anschließende Durchsuchung des Mannes brachte noch Haschisch ans Licht. Der französische Staatsbürger wird sich wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten müssen. Nach Sicherstellung des gefälschten Dokumentes und des Betäubungsmittels, konnte der Mann seinen Ausflug fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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