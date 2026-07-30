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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verurteilter Raser landet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Die Busreise zu einem Freizeitpark endete für einen 42-Jährigen im Gefängnis. Der wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte Mann konnte eine verhängte Geldstrafe von 12.000 Euro nicht bezahlen.

Am Mittwoch (29.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einen aus der Schweiz kommenden Reisebus. Bei der Überprüfung der Fahrgäste stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsangehörigen zu vollstrecken war. Wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilte ein Gericht den in der Schweiz wohnhaften Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nicht bezahlte. Da er auch vor Ort die geforderten Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in einer Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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