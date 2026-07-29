Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Ausweis bei Grenzkontrolle entdeckt: Einreise verweigert

Bad Krozingen (ots)

Nach Ablehnung des Asylantrags tauchte ein türkischer Staatsangehöriger unter. Jetzt versuchte er mit falschen Papieren nach Deutschland einzureisen und scheiterte.

Am Dienstagmittag (28.07.2026) kontrollierte eine Zollstreife den 35-Jährigen in einem Fernreisezug von Zürich nach Mannheim, auf Höhe Bad Krozingen. Die zur Kontrolle vorgelegte bulgarische Identitätskarte stellte sich als Fälschung heraus, weswegen zuständigkeitshalber die Übergabe an die Bundespolizei erfolgte. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Asylantrag des Mannes im Jahr 2021 ablehnte, danach tauchte er unter. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetzt leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren ein. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Ausweises als Beweismittel und die Zurückweisung in die Schweiz.

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