Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei zieht Diebesbande am Freiburger Hauptbahnhof aus dem Verkehr

Freiburg im Breisgau (ots)

Nach mehreren Diebstählen nahm die Bundespolizei drei Frauen fest. Sie stehen im Verdacht, Reisende bestohlen zu haben. Derzeit befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Am Freitag (24.07.2026) soll das Trio in drei Fällen Geldbörsen und andere Wertgegenstände von Reisenden entwendet haben. Dabei sollen sie das Gedränge am Bahnsteig beim Einstieg genutzt haben, um ihre Opfer zu bestehlen. Durch Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten die 20-, 30- und 39-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen als Tatverdächtige ermittelt und am Samstag (25.07.2026) durch Zivilkräfte der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg ordnete das Amtsgericht Freiburg am selben Tag gegen alle drei Frauen Untersuchungshaft an. Die Bundespolizei hat wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls Ermittlungen aufgenommen. Da sich die Beschuldigten zudem unerlaubt in Deutschland aufhielten, wird auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Die Bundespolizei empfiehlt Reisenden daher:

Tragen Sie Geldbörse, Smartphone und Ausweisdokumente möglichst in verschlossenen Innentaschen nah am Körper! Tragen Sie Handtaschen mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese geschlossen! Bewahren Sie Wertgegenstände nicht in den Außentaschen von Rucksäcken oder Jacken auf! Behalten Sie Ihr Gepäck jederzeit im Blick und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt! Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt werden oder Unbekannte Sie in ein Gespräch verwickeln!

Wer Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist oder verdächtige Beobachtungen macht, sollte umgehend die Polizei informieren. Je schneller eine Tat gemeldet wird, desto größer sind die Chancen, Tatverdächtige zu ermitteln und gestohlene Gegenstände sicherzustellen.

Weitergehende Informationen finden Sie unter www.bundespolizei.de

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