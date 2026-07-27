Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann wirft am Freiburger Hauptbahnhof E-Roller auf Gleis

Freiburg im Breisgau (ots)

Aufgrund einer starken Alkoholisierung soll ein Mann im Freiburger Hauptbahnhof auf einem Bahnsteig randaliert haben. Er wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Am frühen Sonntagmorgen (26.07.2026) erhielt die Bundespolizei Kenntnis über einen deutschen Staatsangehörigen, welcher auf den Bahnsteigen 2/3 einen Elektroroller in die Gleise geworfen haben soll. Eine Streife konnte beim Eintreffen einen 19-Jährigen stark alkoholisierten Mann feststellen. Zuvor hatte er noch mehrere Blumen aus einem Blumentopf gerissen und auf den Bahnsteig geworfen. Aufgrund seiner Alkoholisierung, musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

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