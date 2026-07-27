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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Totschläger festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Bundespolizei hat einen flüchtigen 35-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend (25.07.2026) kontrollierte die Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen in Freiburg im Breisgau. Da die Person keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorzeigen konnte, erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des Totschlags. Der Gesuchte soll im vergangenen Jahr eine Prostituierte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben und war anschließend untergetaucht. Nach Vorführung bei einem Haftrichter der den U-Haftbefehl in Vollzug setzte erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

 
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