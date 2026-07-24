Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Verbotener Elektroschocker sichergestellt
Weil am Rhein (ots)
Bei der Einreisekontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei einen verbotenen Gegenstand sicher. Gegen einen 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt.
Am Donnerstagvormittag (23.07.2026) geriet der bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein in eine Kontrolle. Im Unterboden des Kofferraums fanden die Einsatzkräfte ein Elektroimpulsgeräte in Form einer Taschenlampe. Da der Gegenstand in Deutschland verboten ist, stellte die Bundespolizei diesen sicher und leitete ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein.
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