Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach und der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein: Bundespolizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Lörrach / Neuss (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lörrach hat die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Mittwoch, dem 22. Juli 2026 mehrere Maßnahmen durchgeführt. Dabei wurden drei Durchsuchungsbeschlüsse in den Städten Lörrach und Neuss vollzogen.

Zwei Maßnahmen fanden im Stadtgebiet von Lörrach sowie eine Maßnahme in Neuss statt und richteten sich gegen drei Tatverdächtige einer organisierten Gruppe, die des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern gem. §§ 96, 97 AufenthG verdächtigt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden besteht der Verdacht, dass ein 37-jähriger türkischer Staatsangehöriger, ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger sowie ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger, schleusungswillige Personen von Serbien über Ungarn verbracht haben sollen, um ihnen die Einreise nach Österreich und Deutschland zu ermöglichen.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden mehrere Mobiltelefone der Tatverdächtigen, Bargeld in Höhe von 3.180 Euro sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Lörrach und die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein bedanken sich bei allen beteiligten Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit.

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