Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit gefälschtem Führerschein

Weil am Rhein (ots)

Ein 39-Jähriger, der mit einem gefälschten Führerschein nach Deutschland einreisen wollte, konnte durch die Bundespolizei festgestellt werden. Die Fahrt endete mit einer Zurückweisung in die Schweiz.

Am Dienstagmorgen (21.07.26) kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn ein Fahrzeug mit albanischer Zulassung. Bei der Überprüfung des Fahrers mit albanischer Staatsangehörigkeit, händigte dieser seinen Reisepass sowie eine griechische Fahrerlaubnis aus. Bei der näheren Inaugenscheinnahme der Fahrerlaubnis, konnten Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Da der Mann seinen aufenthaltslegitimierenden Bezugszeitraum überschritten hatte, folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach der Sicherstellung der Fahrerlaubnis endete die Reise des Mannes, nach der Zurückweisung, wieder in der Schweiz.

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