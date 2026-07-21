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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falschaussage führt zu Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Da ein mit Haftbefehl Gesuchter nicht genügend Geld dabei hatte um die Geldstrafe zu bezahlen, sprang ein Bekannter mit 1600 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.07.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen im Fernreisebus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen falscher eidesstattlicher Aussage, erließ ein Amtsgericht vor vier Jahren einen Strafbefehl. Da der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Behörde einen Haftbefehl. Nur durch einen Bekannten, war es dem 36-Jährigen möglich die Summe aufzubringen, um so einer mehrwöchigen Haftstrafe zu entgehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 172/7476830
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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