Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter fährt mit Betäubungsmitteln über die Grenze und fliegt auf!

Weil am Rhein (ots)

Mit Haftbefehl gesucht und mit Drogen im Gepäck, so versuchte ein Mann die Kontrollen an der Schweizer Grenze zu umgehen. Eine aufmerksame Streife stellte den Gesuchten. Neben dem Haftbefehl erwartet ihn auch eine Anzeige wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln.

Am Sonntagmorgen (19.07.2026) kontrollierte eine Streife den algerischen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Da der 25-Jährige zu seiner Hauptverhandlung, wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in vier Fällen nicht erschien, erließ ein Amtsgericht den Haftbefehl. Der Mann landete auf dem Bundespolizeirevier, wo bei der Durchsuchung ein Päckchen mit Betäubungsmitteln in der Unterhose aufgefunden werden konnte. Somit muss sich der Mann, neben seiner anschließenden Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt auch wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten.

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