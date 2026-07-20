Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Polizeidokumente im Gepäck - Bundespolizei ermittelt

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle fiel ein 26-Jähriger mit mutmaßlich gefälschten Dokumenten auf. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Am Samstagmorgen (18.07.2026) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Er konnte keine Dokumente vorlegen und gab an, in Richtung Frankfurt am Main reisen zu wollen, da er dort einen festen Wohnsitz habe. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass er im Besitz einer deutschen Aufenthaltsgestattung war. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks konnten ausgedruckte Bilder eines afghanischen Polizeiausweises aufgefunden werden, die Fälschungsmerkmale aufwiesen. Diese wollte er im Rahmen seines Asylverfahrens den zuständigen Behörden vorlegen.

Im Anschluss erfolgte die Sicherstellung der vorgelegten Dokumente. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Urkundenfälschung, erfolgte die Weiterleitung der Person an die zuständige Ausländerbehörde.

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