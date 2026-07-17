Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mordverdächtiger durch Bundespolizei gefasst

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein mit europäischem Haftbefehl Gesuchter ist an der französischen Grenze festgenommen worden. Ihm werden durch die dänischen Behörden Mord bzw. schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Am Donnerstagmittag (16.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den schwedischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Die Überprüfung der Personalien des 21-Jährigen ergab, dass ein europäischer Haftbefehl gegen ihn bestand. Dem Mann wird vorgeworfen, auf eine Person eingestochen und eingeschlagen zu haben. Die Bundespolizei führte ihn einem Haftrichter vor. Nach Erlass der Festhalteanordnung durch das Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort bleibt er bis zur Entscheidung über seine Auslieferung nach Dänemark untergebracht.

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