Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Folgemeldung zu "Triebkopf springt aus den Gleisen" hier: Bundespolizei ermittelt wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs

Freiburg im Breisgau (ots)

Aktuell laufen vor Ort die Aufgleisarbeiten der Deutschen Bahn, welche sich bis voraussichtlich in die Nacht ziehen werden. Das Teilstück der Rheintalbahn südlich von Freiburg im Breisgau bleibt vorerst gesperrt. Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Freiburg im Breisgau und Bad Krozingen im Süden sowie Denzlingen im Norden eingerichtet. Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.

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