PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Triebkopf springt aus den Gleisen

Freiburg im Breisgau (ots)

Am Mittwoch, dem 15. Juli 2026 gegen 12:05 Uhr, wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass bei einer Rangierfahrt, 300 Meter vor dem Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, der Triebkopf einer SWEG Bahn aus den Gleisen gesprungen ist. Die Rheintalstrecke musste daraufhin vom Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau in Richtung Süden beidseitig gesperrt werden. Zum Zeitpunkt der Rangierfahrt befanden sich keine Reisenden im Zug. Der Triebfahrzeugführer blieb unverletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:20

    BPOLI-WEIL: Heimweg endet in Haft

    Weil am Rhein (ots) - Gleich zwei Haftbefehle waren gegen einen Mann zu vollstrecken, der sich in der grenzüberschreitenden Tram auf dem Heimweg befand. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn ins Gefängnis ein. Am späten Dienstagabend (14.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 42-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Nach eigenen Angaben befand sich der in Frankreich wohnhafte Mann ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 11:37

    BPOLI-WEIL: Vater der Gesuchten bezahlt Geldstrafe

    Weil am Rhein (ots) - Da eine mit Haftbefehl gesuchte 25-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang ihr Vater mit 1600 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Am frühen Dienstagmorgen (14.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Frau am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Die Überprüfung ergab, dass dieses seit September des ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:47

    BPOLI-WEIL: Vermisste Jugendliche wird mit Haftbefehl gesucht

    Neuenburg am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst eine mit Untersuchungshaftbefehl gesuchte Jugendliche in einem Fernreisebus aus Spanien. Nun sitzt die 15-Jährige, der mehrfacher Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am Samstag, dem 11. Juli 2026 geriet die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren