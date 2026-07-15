Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Triebkopf springt aus den Gleisen

Freiburg im Breisgau (ots)

Am Mittwoch, dem 15. Juli 2026 gegen 12:05 Uhr, wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass bei einer Rangierfahrt, 300 Meter vor dem Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, der Triebkopf einer SWEG Bahn aus den Gleisen gesprungen ist. Die Rheintalstrecke musste daraufhin vom Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau in Richtung Süden beidseitig gesperrt werden. Zum Zeitpunkt der Rangierfahrt befanden sich keine Reisenden im Zug. Der Triebfahrzeugführer blieb unverletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

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