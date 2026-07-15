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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Heimweg endet in Haft

Weil am Rhein (ots)

Gleich zwei Haftbefehle waren gegen einen Mann zu vollstrecken, der sich in der grenzüberschreitenden Tram auf dem Heimweg befand. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn ins Gefängnis ein.

Am späten Dienstagabend (14.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 42-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Nach eigenen Angaben befand sich der in Frankreich wohnhafte Mann auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstätte. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Zwei deutsche Gerichte verurteilten den polnischen Staatsangehörigen im vergangenen Jahr wegen Diebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen von insgesamt 2.610 Euro. Da er die Geldstrafen nicht bezahlte und die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, erließen die zuständigen Staatsanwaltschaften Haftbefehle gegen ihn. Der Mann konnte die ausstehenden Gerichtsschulden vor Ort nicht begleichen. Es erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Lisa Oesterlin
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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