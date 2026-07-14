Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vater der Gesuchten bezahlt Geldstrafe

Weil am Rhein (ots)

Da eine mit Haftbefehl gesuchte 25-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang ihr Vater mit 1600 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am frühen Dienstagmorgen (14.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Frau am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Die Überprüfung ergab, dass dieses seit September des vergangenen Jahres zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Trunkenheit im Verkehr war die französische Staatsangehörige zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat sie die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Da die in Frankreich wohnhafte Frau nicht in der Lage war die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, verständigte sie ihren Vater. Dieser brachte die geforderte Geldsumme auf und zahlte sie bei der Bundespolizei ein. So ersparte er seiner Tochter einen eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

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