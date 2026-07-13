PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vermisste Jugendliche wird mit Haftbefehl gesucht

Neuenburg am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasst eine mit Untersuchungshaftbefehl gesuchte Jugendliche in einem Fernreisebus aus Spanien. Nun sitzt die 15-Jährige, der mehrfacher Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am Samstag, dem 11. Juli 2026 geriet die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Jugendliche als vermisst gemeldet war. Zudem bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Wegen des Vorwurfs, im vergangenen Jahr mehrfach Diebstähle begangen zu haben, erließ ein Amtsgericht den Haftbefehl. Die Bundespolizei führte die Gesuchte, die nach den Taten untertauchte, einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt für Frauen. Dort wartet sie auf ihre Gerichtsverhandlung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 11:51

    BPOLI-WEIL: Mann muss über vier Jahre in Haft

    Weil am Rhein (ots) - Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes verhängte ein Gericht eine mehrjährige Haftstrafe. Nach Teilverbüßung erfolgte die Abschiebung des Mannes. Nach 22 Jahren versuchte er erneut einzureisen und muss nun die restliche Haftstrafe verbüßen. Am Sonntagabend (12.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 10:43

    BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter scheitert mit falschen Personalien

    Breisach am Rhein (ots) - Um einer Festnahme zu entgehen, gab ein Gesuchter falsche Personalien an und flog auf. Durch einen mitgeführten Ausweis konnten seine tatsächlichen Personalien festgestellt werden, die zur Aufdeckung eines Haftbefehls führten. Am Donnerstagabend (09.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 30-Jährigen am ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:03

    BPOLI-WEIL: Rückkehr nach Deutschland endet mit 133 Tagen Haft

    Weil am Rhein (ots) - Nach der Teilverbüßung seiner Haftstrafe war ein Mann abgeschoben worden. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland verbüßt er nun die Restfreiheitsstrafe. Am späten Mittwochabend (08.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den bulgarischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren