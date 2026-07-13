Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vermisste Jugendliche wird mit Haftbefehl gesucht

Neuenburg am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasst eine mit Untersuchungshaftbefehl gesuchte Jugendliche in einem Fernreisebus aus Spanien. Nun sitzt die 15-Jährige, der mehrfacher Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am Samstag, dem 11. Juli 2026 geriet die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Jugendliche als vermisst gemeldet war. Zudem bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Wegen des Vorwurfs, im vergangenen Jahr mehrfach Diebstähle begangen zu haben, erließ ein Amtsgericht den Haftbefehl. Die Bundespolizei führte die Gesuchte, die nach den Taten untertauchte, einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt für Frauen. Dort wartet sie auf ihre Gerichtsverhandlung.

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