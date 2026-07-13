Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann muss über vier Jahre in Haft

Weil am Rhein (ots)

Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes verhängte ein Gericht eine mehrjährige Haftstrafe. Nach Teilverbüßung erfolgte die Abschiebung des Mannes. Nach 22 Jahren versuchte er erneut einzureisen und muss nun die restliche Haftstrafe verbüßen.

Am Sonntagabend (12.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass seit 2004 noch ein Haftbefehl gegen den 54-Jährigen zu vollstrecken war. Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes, verurteilte ein deutsches Gericht den Mann im Jahr 1999 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Nach Teilverbüßung der Strafe, erfolgte die Abschiebung in sein Heimatland. Jetzt reiste der in Frankreich wohnhafte Mann erneut nach Deutschland ein und muss die restlichen 1473 Tage der Freiheitsstrafe verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

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