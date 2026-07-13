PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann muss über vier Jahre in Haft

Weil am Rhein (ots)

Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes verhängte ein Gericht eine mehrjährige Haftstrafe. Nach Teilverbüßung erfolgte die Abschiebung des Mannes. Nach 22 Jahren versuchte er erneut einzureisen und muss nun die restliche Haftstrafe verbüßen.

Am Sonntagabend (12.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass seit 2004 noch ein Haftbefehl gegen den 54-Jährigen zu vollstrecken war. Wegen eines Betäubungsmitteldeliktes, verurteilte ein deutsches Gericht den Mann im Jahr 1999 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Nach Teilverbüßung der Strafe, erfolgte die Abschiebung in sein Heimatland. Jetzt reiste der in Frankreich wohnhafte Mann erneut nach Deutschland ein und muss die restlichen 1473 Tage der Freiheitsstrafe verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 10:43

    BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter scheitert mit falschen Personalien

    Breisach am Rhein (ots) - Um einer Festnahme zu entgehen, gab ein Gesuchter falsche Personalien an und flog auf. Durch einen mitgeführten Ausweis konnten seine tatsächlichen Personalien festgestellt werden, die zur Aufdeckung eines Haftbefehls führten. Am Donnerstagabend (09.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 30-Jährigen am ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:03

    BPOLI-WEIL: Rückkehr nach Deutschland endet mit 133 Tagen Haft

    Weil am Rhein (ots) - Nach der Teilverbüßung seiner Haftstrafe war ein Mann abgeschoben worden. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland verbüßt er nun die Restfreiheitsstrafe. Am späten Mittwochabend (08.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den bulgarischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung seiner ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 11:53

    BPOLI-WEIL: Eingeschleust und ohne Führerschein unterwegs

    Hartheim am Rhein (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten eine Einschleusung von zwei Personen auf. Gegen den Fahrer der keine Fahrerlaubnis besitzt, wird nun ermittelt. Am späten Montagmorgen (06.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte am Grenzübergang Hartheim am Rhein - Rheinbrücke, ein aus Deutschland kommendes Fahrzeug. Neben dem 23-jährigen Fahrzeugführer mit serbischer Staatsangehörigkeit, befanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren