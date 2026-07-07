Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Erst zwei Wochen zur Festnahme ausgeschrieben - Mann muss in Haft

Basel (ots)

Ein seit zwei Wochen gesuchter Mann wird am Bahnhof in Basel festgenommen. Nun sitzt der Mann im Gefängnis.

Am Samstagmittag (04.07.2026) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) einen 57-Jährigen am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung ergab, dass der Mann von einer Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen des Erschleichens von Leistungen war der deutsche Staatsangehörige dieses Jahr zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden. Da der Mann die Strafe nicht bezahlte und die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, schrieb ihn eine Justizbehörde zur Fahndung aus. Der Mann konnte die Gerichtsschulden vor Ort nicht bezahlen, somit erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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