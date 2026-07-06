Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Griffbereites Pfefferspray sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei einer Grenzkontrolle an der französischen Grenze stellten die Einsatzkräfte ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sicher. Der Mann gab an, das Spray zur Selbstverteidigung mitzuführen.

Am Samstagabend (04.07.2026) reiste ein französischer Staatsangehöriger mit seinem Fahrzeug über den Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn nach Deutschland ein. Eine Kontrolle durch Einsatzkräfte der Bundespolizei ergab, dass der 26-Jährige in seiner Bauchtasche ein Pfefferspray ohne erforderliches Prüfzeichen mitführte. Da dies in Deutschland verboten ist, erfolgte die Sicherstellung. Zudem muss sich der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.

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