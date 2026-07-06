Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Frau mit drei Haftbefehlen im Gepäck gefasst
Freiburg im Breisgau (ots)
Eine mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau ist am Bahnhof in Freiburg im Breisgau durch die Bundespolizei festgenommen worden. Die Frau verbüßt nun eine mehrmonatige Haftstrafe.
Am Sonntagmorgen (05.07.2026) kontrollierte die Bundespolizei eine deutsche Staatsangehörige am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der 38-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass drei Gerichte die Frau im Jahr 2025 wegen Diebstahls, Hausfriedenbruchs sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig verurteilt hatten. Die Frau konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht begleichen. Nach der Haftvorführung lieferte die Bundespolizei die Frau in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo sie noch eine 100-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.
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