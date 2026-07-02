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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotene Waffe an französischer Grenze sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle in Neuenburg am Rhein konnte ein verbotenes Springmesser aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt werden. Die Frau muss sich wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz verantworten.

Am Mittwochmittag (01.07.2026) kontrollierte die Bundespolizei die rumänische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte ein in Deutschland verbotenes Springmesser in der Handtasche der 20-Jährigen fest und stellten es sicher. Da der Besitz und Gebrauch dieser Messer in Deutschland per Gesetz verboten ist, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen die Frau ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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