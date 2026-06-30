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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei greift durch: verbotene Pfeffersprays sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellen Einsatzkräfte zwei Pfeffersprays sicher. Gegen den Besitzer wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Am frühen Dienstagmorgen (30.06.2026) kontrollierte die Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges des 22-Jährigen, fanden die Einsatzkräfte ein 100ml Pfefferspray in der Fahrertüre sowie ein 500ml Pfefferspray unter dem Fahrersitz. Da diese nicht als Tierabwehrsprays gekennzeichnet waren, fallen sie automatisch unter das Waffengesetz und sind in Deutschland verboten. Die Bundespolizei stellte die verbotenen Gegenstände sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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