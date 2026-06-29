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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vandalismus am Haltepunkt Rheinweiler - Zeugen gesucht

Rheinweiler (ots)

Am Haltepunkt Rheinweiler ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe zur Feststellung der Täterschaft.

Am Samstag (27.06.2026) zwischen 00:00 Uhr und 10:23 Uhr riss unbekannte Täterschaft die auf Bahnsteig 1 und 2 befindlichen Abfallbehälter aus deren Bodenverankerung.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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