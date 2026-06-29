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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Süßlicher Duft verrät Drogentransport

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann versucht mit mehreren abgepackten Dosen Cannabis und Haschisch aus der Schweiz einzureisen. Die Bundespolizei stoppt den Schmuggel und leitet ein Strafverfahren ein.

Am Samstagabend (27.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Während der Kontrolle konnte ein süßlicher Duft im Fahrzeuginneren festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Tasche des 19-Jährigen, konnten drei Dosen mit insgesamt 16,98 Gramm Haschisch und eine Dose mit 5,61 Gramm Cannabis, aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit dem deutschen Zoll, wies diese die Sicherstellung des Betäubungsmittels an. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird nun gegen ihn ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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