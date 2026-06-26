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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Messer im Fahrzeug

Neuenburg am Rhein (ots)

Die Bundespolizei stellt in Neuenburg am Rhein ein zugriffsbereites Einhandmesser sicher. Den Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld.

Am Donnerstagabend (25.06.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte den 21-Jährigen an einer Tankstelle im Stadtgebiet. In der Ablage der Beifahrertüre, führte der französische Staatsangehörige ein Einhandmesser mit sich. Da er kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. In schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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