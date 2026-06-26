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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann ändert Ausweisdaten um sich jünger zu machen

Weil am Rhein (ots)

Um über sein wahres Alter hinwegzutäuschen, verfälschte ein 23-Jähriger seinen Reisepass. Beim Versuch der Einreise an der Schweizer Grenze, stoppte ihn die Bundespolizei und wies ihn zurück.

Am Donnerstagmorgen (25.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte einen aus Mailand kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Dabei wies sich ein irakischer Staatsangehöriger, mit einem Handyfoto seines irakischen Reisepasses aus. Bei der Überprüfung des Fotos fiel auf, dass sein Geburtsdatum im Ausweis so verändert war, dass er sechs Jahre jünger sein sollte. Wegen Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz und des Verdachts der Urkundenfälschung, ermittelt nun die Bundespolizei. Nach Verfügung eines zweijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbotes für Deutschland, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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