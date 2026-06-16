Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auf dem Weg zum Autokauf: Elektroschocker sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei der Einreisekontrolle eines 39-Jährigen an der französischen Grenze, stellte die Bundespolizei ein verbotenes Elektroimpulsgerät sicher. Der Mann muss sich wegen des unerlaubten Waffenbesitzes verantworten.

Am Samstagmittag (13.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Der Mann gab an, in Deutschland ein Auto kaufen zu wollen. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte in der Fahrertür ein griffbereites Elektroimpulsgerät ohne in Deutschland erforderliches Prüfzeichen fest. Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein.

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