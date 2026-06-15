Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Körperverletzung am Bahnhof Rheinfelden (Baden)

Rheinfelden (Baden) (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich am Bahnhof Rheinfelden (Baden) ereignet haben soll. Zwei Männer sollen in Streit geraten sein und es soll zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Einem bislang unbekannten Mann wird vorgeworfen am Montagmorgen (15.06.2026) gegen 06:45 Uhr in Wyhlen in den Zug RB 30 eingestiegen zu sein und mehrfach die Türen blockiert zu haben. Nach Ankunft am Bahnhof Rheinfelden, Bahnsteig 1, habe sich die Person über die Verspätungsdurchsage des Triebfahrzeugführers beschwert. Die Person stieg dann erneut in den Zug und wurde in Folge durch den Triebfahrzeugführer aus dem Zug gedrängt. Hierauf habe die Person den Triebfahrzeugführer in das Gesicht geschlagen, ihn gewürgt und über den Bahnsteig geworfen. Anschließend flüchtete der Mann. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, blonde Haare, bekleidet mit beigen Pullover, schwarzer Hose und führte ein kleines schwarzes Fahrrad mit sich. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt oder sonstige Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628/8059-0 in Verbindung zu setzen.

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