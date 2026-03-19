PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschtem Führerschein scheitert

Neuenburg am Rhein (ots)

Mit einer gefälschten Fahrerlaubnis versuchte ein 66-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei stellte das Dokument sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Am Mittwochabend (18.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den russischen Staatsangehörigen als Fahrer bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke. Dabei legte der Mann neben seinem abgelaufenen Reisepass, eine Kopie seines französischen Aufenthaltstitels sowie eine russische Fahrerlaubnis vor. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale an der Fahrerlaubnis fest. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren ein. Im Anschluss erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 12:34

    BPOLI-WEIL: Mit falschem Ausweis im Fernreisezug unterwegs

    Schliengen (ots) - Ein 39-Jähriger ist beim Versuch mit einem gefälschten Ausweis aus Deutschland auszureisen aufgeflogen. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen. Der rumänische Staatsangehörige befand sich am Mittwochmittag (18.03.2026) mit dem Fernreisezug auf der Fahrt von Freiburg im Breisgau nach Basel. Auf Höhe Schliengen kontrollierte eine Zollstreife den ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:33

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt illegale Waffe sicher

    Neuenburg am Rhein (ots) - Bei der Einreisekontrolle an der französischen Grenze, stellte die Bundespolizei eine verbotene Stahlrute fest. Der Besitzer muss sich nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Am Mittwochmittag (18.03.2026) kontrollierte die Einsatzkräfte einen 41-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke. Bei der ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 13:58

    BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf: Körperverletzung am Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau

    Freiburg im Breisgau (ots) - Ein auf frischer Tat angetroffener Fahrraddieb, soll einen DB Mitarbeiter körperlich angegangen sein. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am Dienstag, dem 17.03.2026, gegen 20:30 Uhr soll ein 26 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger versucht haben, im Bereich des nördlichen Ausgangs am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren