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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mit Haftbefehl gesuchter Mann begeht Diebstahl am Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag (28. Juli) hat sich ein 50-Jähriger wegen diverser Delikte strafbar gemacht. Bei den polizeilichen Maßnahmen hat sich herausgestellt, dass gegen ihn auch zwei Haftbefehle vorlagen.

Gegen 11:30 Uhr entwendete der albanische Staatsangehörige in einem Geschäft des Mannheimer Hauptbahnhofs mehrere Gegenstände und verließ den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Gegenüber den alarmierten Bundespolizisten wies er sich mit dem Foto eines deutschen Ausweisdokumentes aus. Durch einen Lichtbildabgleich stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen nicht um die Person auf dem Ausweisdokument handelte. Die Beamten nahmen den 50-Jährigen daraufhin vorläufig fest und verbrachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof.

Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten ein weiteres Ausweisdokument auf, das nicht dem Tatverdächtigen gehörte. Dieses wurde sichergestellt.

Unter Nutzung polizeilicher Fahndungshilfsmittel stellten die Bundespolizisten die rechtmäßigen Personalien des Tatverdächtigen zweifelsfrei fest. Zudem stellte sich heraus, dass der 50-Jährige zweimal polizeilich gesucht wurde. Wegen Comperbetrugs und Diebstahls bestanden gegen den albanischen Staatsangehörigen zwei Untersuchungshaftbefehle. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige die Beamten verbal.

Der Tatverdächtige wurde einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Er blickt nun Strafanzeigen wegen Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung und Missbrauch von Ausweispapieren entgegen. Des Weiteren konnte der Mann keinen gültigen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen, weshalb er auch wegen unerlaubten Aufenthaltes zur Anzeige gelangt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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