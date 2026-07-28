Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Reisende unsittlich fotografiert - Bundespolizei sucht Geschädigte

Neulußheim (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger steht im Verdacht, am Freitag, den 24. Juli, unsittliche Bildaufnahmen von einer bislang unbekannten Reisenden gefertigt zu werden.

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zu Folge soll der unbekannte Tatverdächtige am Bahnhof Neulußheim in die S6 in Fahrtrichtung Karlsruhe eingestiegen sein. Während der Fahrt soll der Mann unsittliche Bilder von der Geschädigten gefertigt haben, die ebenfalls in Neulußheim in den Zug gestiegen war. Reisende wiesen die unbekannte Frau auf das Verhalten des Mannes hin.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: indischer Phänotyp mit langer, spitzer Nase. Zur Tatzeit soll er eine weiße Cap und ein weißes Shirt getragen und gebrochen Englisch gesprochen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 0721 - 120160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell