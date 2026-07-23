Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Die Bundespolizei beim Kinderaktionstag am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Mannheimer Hauptbahnhofs findet am Samstag, den 25. Juli 2026, ein Kinderaktionstag im Mannheimer Hauptbahnhof statt.

Auch die Bundespolizei ist an diesem Tag mit einem Informations- und Aktionsstand vertreten. Insbesondere die jungen Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf spannende Mitmachaktionen und interessante Einblicke freuen. Darüber hinaus informiert die Bundespolizei über die Gefahren auf Bahnanlagen und vermittelt wichtige Hinweise für ein sicheres Verhalten im Bahnbereich.

Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen im Erdgeschoss des Hauptbahnhofs gerne für Fragen rund um das Thema Bahn sowie die Aufgaben der Bundespolizei zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Familie an unserem Stand begrüßen zu dürfen!

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