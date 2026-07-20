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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kinderwagen und Baustellenschild auf Bahngleise gelegt - Zeugenaufruf

Bammental (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (19. Juli) auf der Bahnstrecke zwischen Reilsheim-Mauer und Heidelberg einen Kinderwagen sowie ein Baustellenschild in den Gleisbereich gelegt. Eine herannahende S-Bahn überfuhr die Hindernisse. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19 Uhr wurde die Bundespolizei in Mannheim darüber informiert, dass eine S-Bahn auf der genannten Strecke mehrere Gegenstände im Gleis überfahren hatte. Der Triebfahrzeugführer leitete unmittelbar eine Schnellbremsung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei keine Reisenden verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Tatverdächtige einen leeren Kinderwagen sowie ein Baustellenschild einschließlich Befestigungsständer auf die Gleise gelegt hatten. Die S-Bahn kollidierte mit den Gegenständen und überfuhr diese.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 12016-0 bei der Bundespolizei zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen Gefahren hin, die von Gegenständen im Gleisbereich ausgehen. Züge verkehren mit hohen Geschwindigkeiten und benötigen selbst nach Einleitung einer Bremsung einen langen Anhalteweg. Beim Überfahren können Gegenstände zu gefährlichen Geschossen werden und Menschen schwer oder sogar tödlich verletzen. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Zugentgleisung. Informationen zum sicheren Verhalten an Bahnanlagen stellt die Bundespolizei auf ihrer Internetseite bereit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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