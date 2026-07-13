Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines s.g. Tachymeter

Karlsruhe (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe wurde am Dienstag (7. Juli) über den Diebstahl eines hochwertigen Tachymeters an der Bahnstrecke in Karlsruhe-Durlach informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter das Messgerät bereits am Donnerstag (2. Juli 2026) zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr. Das Tachymeter hat einen geschätzten Wert von rund 25.000 Euro. Der Tatort befindet sich an der Bahnstrecke auf Höhe der Auto Böhler GmbH.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die am 2. Juli im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Maybachstraße oder der angrenzenden Bahnstrecke verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 12016-0 mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

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