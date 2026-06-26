Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Frau transportiert Katzenbaby in Tüte

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Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen (25. Juni) hat eine Frau am Mannheimer Hauptbahnhof ein Katzenbaby in einer Tüte transportiert. Das Tier wurde sichergestellt.

Gegen 05:45 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof über eine weibliche Person, die am Bahnsteig 3 eine Katze in einer Plastiktüte transportiere.

Vor Ort stellten die Beamten die 27-jährige Betroffene fest, die tatsächlich eine Babykatze in der Tüte transportierte. Sie gab an, mit dieser nach Berlin reisen zu wollen. Über eine anderweitige Transportmöglichkeit (beispielsweise eine Transportbox) verfügte die Frau nicht und war auch nicht bereit, diese zu besorgen. Die Beamten stellten das Tier sicher und übergaben es der Tierrettung.

Die 27-Jährige blickt nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz entgegen.

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