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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann nach Widerstand in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Am Montag (4. Mai 2026) erließ das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Montagmorgen soll sich der 33-Jährige mehrfach ohne ersichtlichen Grund im Parkhaus des Mannheimer Hauptbahnhofs aufgehalten haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit sollen den Tatverdächtigen mehrfach aufgefordert haben, den Bereich zu verlassen. Nachdem sich der Mann anschließend erneut im Parkhaus aufgehalten habe, habe er dieses nach Erkennen der Sicherheitsmitarbeiter in Richtung Vorplatz verlassen.

Zwischenzeitlich alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen den 33-Jährigen sowie die Sicherheitsmitarbeiter am Vorplatz an. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn eröffneten dem Mann ein Hausverbot für den Mannheimer Hauptbahnhof. Daraufhin soll der Tatverdächtige die Mitarbeiter verbal bedroht haben. Den weiteren polizeilichen Maßnahmen habe sich der 33-Jährige entzogen, indem er die Örtlichkeit fußläufig habe verlassen wollen. Ein Beamter ergriff den Mann daraufhin am Arm. Aus diesem Griff soll sich der Tatverdächtige losgerissen und in Richtung eines nahegelegenen Hotels bewegt haben. Die Beamten verfolgten den Mann und nahmen ihn unter erheblichem Kraftaufwand fest. Auch gegen diese Maßnahme soll sich der 33-Jährige heftig gewehrt haben. Eine Beamtin wurde verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 0
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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