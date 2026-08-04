Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Unbekannte legen Gegenstände auf Gleise

Sigmaringen (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Inzigkofen und Hausen im Tal Höhe Neidingen haben Unbekannte am Montagnachmittag (3. August 2026) mehrere Kabelschachtabdeckungen auf die Gleise gelegt. Der Lokführer eines Regionalexpresses, der die Gegenstände auf den Gleisen erkannte, konnte den Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die Abdeckungen. Dabei entstand am Regionalexpresses ein nicht unerheblicher Sachschaden, sodass der Lokführer die Fahrt in Hausen im Tal beenden musste. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet unter Tel. 07531/1288-0 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

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