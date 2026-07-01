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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug kollidiert mit Felsbrocken

Thiergarten (LKr. Sigmaringen) (ots)

Gegen kurz vor neun Uhr am heutigen Mittwoch, 1. Juli 2026, kollidierte der Regionalexpress 55 auf der Fahrt in Richtung Ulm mit einem Felsen. Der Felsbrocken stürzte zuvor zwischen Thiergarten und Inzigkofen auf die Gleise und in Teilen auch auf die parallel verlaufende Landstraße. Die 21 Fahrgäste und auch das Zugpersonal blieben bei dem Vorkommnis unverletzt und wurden mit einem von der Bahn bereitgestellten Bus vom Unfallort abtransportiert. Sowohl am Zug wie auch an der Infrastruktur entstand ein bislang nicht näher bezifferter Sachschaden. Die Strecke ist aktuell gesperrt. Für die Reisenden wurde zwischen Sigmaringen und Thiergarten ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
Mobil: 0175 90 18 776
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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