Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Auseinandersetzung im Zug- Bundespolizei muss einschreiten

Meckenbeuren (ots)

In einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Stuttgart soll es am Samstag, 27. Juni 2026 gegen 20:10 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen Reisenden und dem Zugpersonal gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei männliche Reisende, 45 und 52 Jahre alt, beide deutsche Staatsangehörige, von den Zugbegleitern der ausgelasteten Bahn darauf hingewiesen worden sein, den Fluchtweg vor der Triebfahrzeugführerkabine freizuhalten. Diese sollen sich daraufhin uneinsichtig und verbal aggressiv verhalten haben. Im weiteren Verlauf seien einer der Zugbegleiter und ein Reisender, der in der Situation einschreiten wollte, körperlich angegangen und rassistische Beleidigungen ausgesprochen worden. Im Gegenzug soll ein Zugbegleiter, 34 Jahre alt, türkischer Staatsangehöriger, den 52-jährigen Reisenden bedroht haben. Die beiden Reisenden wurden am Bahnhof Meckenbeuren von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die hinzugezogene Bundespolizei leitete gegen beide Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ein. Ferner wird wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den Zugbegleiter ermittelt.

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