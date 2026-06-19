Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: An der Grenze festgestellt: Gesuchter entgeht Haftstrafe

Konstanz (ots)

Die Bundespolizei nahm am Donnerstag (18. Juni 2026) einen 34-jährigen Reisenden fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, der nun vollstreckt wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften am Donnerstagabend die Personalien eines 34-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgers, der als Beifahrer an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz-Kreuzlingen zur Einreise erschien. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein fest. Diese suchte den Mann wegen einer noch ausstehenden Geldstrafe. Das Amtsgericht Laufen verurteilte den 34-Jährigen Anfang 2026 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro, die er bislang nicht beglich.

Vor Ort konnte er den geforderten Betrag samt Verfahrenskosten bezahlen und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Er durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

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