PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: An der Grenze festgestellt: Gesuchter entgeht Haftstrafe

Konstanz (ots)

Die Bundespolizei nahm am Donnerstag (18. Juni 2026) einen 34-jährigen Reisenden fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, der nun vollstreckt wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften am Donnerstagabend die Personalien eines 34-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgers, der als Beifahrer an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz-Kreuzlingen zur Einreise erschien. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein fest. Diese suchte den Mann wegen einer noch ausstehenden Geldstrafe. Das Amtsgericht Laufen verurteilte den 34-Jährigen Anfang 2026 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro, die er bislang nicht beglich.

Vor Ort konnte er den geforderten Betrag samt Verfahrenskosten bezahlen und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Er durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 12:26

    BPOLI-KN: Unerlaubt eingereist trotz Einreisesperre

    Konstanz (ots) - Ein 25-jähriger italienischer Staatsangehöriger wurde am Montag, 15. Juni 2026, von der Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben. Er verstieß gegen eine bestehende Wiedereinreisesperre. Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz stellten den 25-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnung in Konstanz fest, zu der sie wegen einer Ordnungsstörung gerufen worden waren. Der junge Mann ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 07:26

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Da er die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Samstagmorgen (13. Juni 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 11:42

    BPOLI-KN: Sicherheit am Bahnübergang - Deutsche Bahn und Bundespolizei informieren

    Allensbach / Konstanz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 10. Juni 2026, informierten die Deutsche Bahn, Landes- und Bundespolizei in Allensbach zur Sicherheit an Bahnübergängen. Im Rahmen des bundesweit ausgerichteten "Awareness-Tag" erhielten Passanten an einem Stand zahlreiche Hinweise und Tipps zu sicherem Reisen und Verhalten an Bahnübergängen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren