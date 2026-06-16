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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Unerlaubt eingereist trotz Einreisesperre

Konstanz (ots)

Ein 25-jähriger italienischer Staatsangehöriger wurde am Montag, 15. Juni 2026, von der Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben. Er verstieß gegen eine bestehende Wiedereinreisesperre.

Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz stellten den 25-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnung in Konstanz fest, zu der sie wegen einer Ordnungsstörung gerufen worden waren. Der junge Mann gab an, am Sonntag (14. Juni) von Kreuzlingen (CH) nach Konstanz eingereist zu sein. Eine Prüfung seiner Daten ergab, dass gegen ihn ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht. Die Stadtverwaltung Konstanz entzog ihm 2021 das Einreise- und Aufenthaltsrecht als Unionsbürger, da er vermehrt straffällig wurde. Gleichwohl wurde er nun in Deutschland angetroffen und zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Diese schob den 25-Jährigen zurück in die Schweiz und ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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