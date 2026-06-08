Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug kollidiert mit Ast - Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln

Alttann/Wolfegg (ots)

Das Polizeirevier Wangen im Allgäu und die Bundespolizeiinspektion Konstanz haben Ermittlungen wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Sonntagnachmittag in einem Zug die Nottüröffnung bedient hat. Auf der Bahnstrecke zwischen Alttann und Wolfegg hatte kurz nach 15.15 Uhr eine Regionalbahn bis zum Stillstand abgebremst, nachdem der Triebwagen mit einem Ast auf der Fahrbahn kollidiert war. Ein offensichtlich ungeduldiger Fahrgast dürfte hierauf trotz anderslautender Anweisung des Zugpersonals die Nottüröffnung bedient und den Zug verlassen haben. Der Regionalzug konnte seine Fahrt nach einer Überprüfung wieder fortsetzen. Der Ast hatte keinen Schaden am Triebwagen verursacht. Zeugen, die Hinweise zu der unbefugten Betätigung der Nottüröffnung sowie auf den bislang unbekannten Mann im Alter von etwa 20 Jahren geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu oder unter Tel. 07531/1288-0 bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz oder der kostenfreien Servicehotline der Bundespolizei unter 0800/6 888 000 zu melden.

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