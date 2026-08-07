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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender mit Teppichmesser bedroht

Stuttgart (ots)

Am späten Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 21:36 Uhr, soll es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer Bedrohung mit einem Teppichmesser gekommen sein.

Ein 36-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger sollen offenbar in einer S-Bahn der Linie S 5 auf dem Weg zum Hauptbahnhof Stuttgart verbal aneinandergeraten sein. Offenbar habe der 36-Jährige ungünstig vor dem Ausgang der S-Bahn gestanden, sodass der 28-Jährige wohl nicht vorbeikam. Dieser habe den türkischen Mann angesprochen und ihm gesagt, dass er im Weg stehen würde. Daraufhin soll es beim Ausstieg aus der S-Bahn zu einer verbal aggressiven Auseinandersetzung der beiden Beteiligten gekommen sein. Mutmaßlich habe der 36-Jährige im Laufe der Auseinandersetzung ein Teppichmesser aus seiner Hosentasche gezogen und in die Richtung des deutschen Mannes gehalten. Stichbewegung soll er hierbei jedoch nicht ausgeführt haben.

Das Ereignis wurde von zwei aufmerksamen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn erkannt und sofort unterbunden. Nach dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der 36-jährige Mann zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.

Das Messer wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Anna Hollandt
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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