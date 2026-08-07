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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verdächtigen in Zugtoilette eingeschlossen

Stuttgart (ots)

Am Freitagmorgen (07.08.2026) kam es in einem Zug von Karlsruhe nach Stuttgart zu gleich mehreren Straftaten. Couragierte Reisende sperrten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei in der Zugtoilette ein.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 42-Jähriger gegen 06:00 Uhr den Regionalexpress genutzt haben. Im Laufe der Fahrt soll sich der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit zunehmend aggressiv verhalten haben. Unter anderem soll er zunächst drei Frauen im Alter von 18 Jahren beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll er die deutschen Staatsangehörigen zudem bespuckt haben. Hierbei traf er offenbar eine der Geschädigten auch im Gesicht.

Durch couragierte Reisende konnte der Verdächtige mutmaßlich von weiteren Taten abgehalten werden. Sie sperrten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Bundespolizei in die Toilette des Zuges ein.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde zudem festgestellt, dass der 42-Jährige nicht im Besitz eines Fahrscheins war. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem Verdächtigen ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung sowie der Körperverletzung, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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