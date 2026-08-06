Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schreckschusswaffe aufgefunden

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (05.08.2026) konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Stuttgart bei einem jungen Mann eine Schreckschusswaffe sicherstellen.

Der deutsche Staatsangehörige war gegen 22:30 Uhr auf dem Weg vom Gleis 16 in Richtung des Querbahnsteigs. Dort wurde der 18-Jährige von zivilen Einsatzkräften der Bundespolizei angehalten und polizeilich kontrolliert. Offenbar verhielt sich der junge Mann im Rahmen der Maßnahme sehr nervös und gestresst. Des Weiteren gab er im Lauf der Kontrolle an, dass er eine Schreckschusswaffe dabeihabe. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten die geladene und entsicherte Pistole in seiner mitgeführten Bauchtasche auffinden. Da der Heranwachsende mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht im Besitz des erforderlichen kleinen Waffenscheins war, wurde er zunächst zur Durchführung von weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und anschließend auf freien Fuß entlassen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Auch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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