Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt und bedroht

Bempflingen (ots)

Am Dienstagabend (04.08.2026) kam es in einem Regionalzug zu einer verbalen Entgleisung gegenüber eines Zugbegleiters.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen führte der 26-jährige Zugbegleiter gegen 17:30 Uhr in dem Zug von Heilbronn nach Tübingen Fahrscheinkontrollen durch. Kurz vor dem Halt des Zuges am Bahnhof Bempflingen soll er auch den bislang unbekannten Verdächtigen nach dessen Fahrschein gefragt haben. Da dieser mutmaßlich nur einen Screenshot eines Deutschlandtickets vorzeigen konnte, sollte er von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Der Unbekannte wurde daraufhin offenbar aufbrausend und soll den deutschen Staatsangehörigen beleidigt und bedroht haben. Nachdem er den Zug verlassen hatte, soll er zudem von außen gegen die Türen des Zuges getreten haben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung sowie der versuchten Sachbeschädigung gegen den Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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