Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Streit um Zigarette eskaliert

Neckarsulm (ots)

Bereits am Samstag (01.08.2026) kam es am Bahnhof Neckarsulm zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser war offenbar eine Zigarette.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich ein 63-Jähriger gegen 13:30 Uhr am Bahnsteig 2/3 auf. Dort soll er auf einen bislang unbekannten Mann aufmerksam geworden sein, welcher sich offenbar eine Zigarette anzünden wollte. Da sich der 63-Jährige mutmaßlich Sorgen um seine Gesundheit machte, sprach er den Unbekannten auf das Rauchverbot auf dem Bahnsteig an. Da dieser die Zigarette dennoch anzündete, soll der 63-Jährige eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche gezogen und damit die Zigarette des Unbekannten besprüht haben. Der Unbekannte wiederum soll daraufhin ebenfalls eine Flasche mit einer Flüssigkeit gezogen und diese auf den deutschen Staatsangehörigen gesprüht haben. Dieser soll hierdurch Schmerzen auf der Haut verspürt haben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell